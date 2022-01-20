Мишустин призвал давать новым российским самолетам названия без сложных аббревиатур

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал думать о брендировании новых отечественных самолетов и давать им названия без сложных аббревиатур, которые никто не может запомнить.

На совещании по теме авиастроения, которое прошло в четверг в Воронеже в рамках рабочей поездки председателя правительства, замглавы Минпромторга Олег Бочаров проинформировал о работе над новыми моделями гражданских самолетов. В том числе он упомянул 44-местный турбовинтовой лайнер ТВРС-44, пообещав провести конкурс на название этого самолета.

"Это важный элемент", - согласился Мишустин. "Мне кажется, все-таки должны быть не аббревиатуры сложные, которые никто не запомнит, [которые] достаточно сложно повторить даже специалистам", - сказал премьер. По его словам, "можно бренд сделать, можно еще как-то, но обязательно нужно это (запоминающееся название - прим. ТАСС) сделать".