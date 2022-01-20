Госдума одобрила усиление ответственности за нарушения нормативов при оказании услуг ЖКХ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушение нормативов при обеспечении населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления этих услуг.

Как напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее был установлен запрет на привлечение коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. "Однако ресурсоснабжающие компании нашли другой способ - они ограничивают предоставление гражданам коммунальных услуг. Отключают тепло, горячую воду или свет. Часто должниками являются управляющая компания или несколько человек, а страдают все жители дома, включая тех, кто платит по счетам", - указал политик.

При этом, продолжил он, действующие размеры штрафов не пересматривались с 2007 года. "В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических лиц - десяти тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", - сказал Володин.

Согласно законопроекту, при первом нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей соответственно. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.