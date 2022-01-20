Суд снял запрет определенных действий с основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Второй кассационный суд отменил наложенную на инвестора из США Майкла Калви меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия удовлетворила жалобу защиты и отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осужденного к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в силу", - сказала собеседница агентства.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви ранее был осужден на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей. До вступления в силу приговора суд наложил на него ограничения в рамках меры пресечения о запрете определенных действий. Приговор в настоящее время обжалован в Мосгорсуде, дата рассмотрения жалобы пока не назначена. После решения кассационного суда мера пресечения с Калви снята.

В обоснование своей позиции суд указал, что мера пресечения не может быть суровее приговора. С учетом назначения условного наказания подсудимому и длительного времени, которое он провел под различными мерами пресечения, все судебные ограничения с него были сняты.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, было возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.