Самолет SSJ New с российским двигателем ПД-8 планируют сертифицировать в 2024 году

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Самолет SSJ New, в котором предполагается значительно увеличить количество российских деталей, узлов и агрегатов, планируется сертифицировать в 2024 году. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"С высокой долей отечественной компонентной базы и российским двигателем ПД-8 мы на 2024 год ставим себе задачу сертифицировать данную машину", - сказал замглавы Минпромторга.

Ранее сообщалось, что начале этого года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступит к стендовым испытаниям опытного образца двигателя ПД-8. Получение сертификата типа на ПД-8 запланировано на 2023 год.

Глава Ростеха Сергей Чемезов говорил журналистам, что разработка SSJ New обойдется менее чем в 120 млрд рублей.