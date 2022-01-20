Туркомпании России ожидают рост спроса на отдых в стране среди иностранцев

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Российские туристические компании ожидают рост спроса на отдых в РФ среди иностранцев. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявили представители отрасли, которые принимают участие в крупной международной туристической ярмарке ФИТУР в Мадриде.

"В этом году выставка существенно изменилась, больше интереса к России, люди хотят путешествовать, - отметила коммерческий директор компании "Интурист" Татьяна Олейникова. - Россия для туристов - одно из направлений, которые интересны сейчас". "Все ждут, конечно, окончания пандемии и признания сертификатов о вакцинации, - добавила она. - Уже видим, что спрос растет". По словам Олейниковой, российским направлением интересуются жители Латинской Америки, Испании, Португалии, Франции, Албании, Сербии, Швейцарии. "Ожидаем рост [числа желающих посетить РФ] в два раза по сравнению с прошлым годом, если не раз в пять", - заключила она.

Представитель экскурсионного агентства Moscow Private Tours Вячеслав Холопов отметил, что его компания предлагает экскурсии иностранным туристам в Москве и Санкт-Петербурге. "Если сравнивать с прошлым нашим участием в ФИТУР, оно было до пандемии в начале 2020 года, масштабы выставки сократились, но эта выставка превосходит мои ожидания, потому что пандемия продолжается, тем не менее достаточно много людей и большой интерес к России", - добавил он.

"Осенью прошлого года основные клиенты у нас были из Индии и стран Ближнего Востока. Но мы уже видим заказы из стран Западной Европы, США на этот год на сезон весна-лето, - подчеркнул Холопов. - Есть оптимизм. Пока я вижу, что сезон будет неплохим".

В свою очередь, Карлос Гарсия, представляющий туроператора Olta Travel, отметил: "У нас три офиса: в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске, мы принимаем иностранцев со всего мира". "Сейчас не все могут летать в Россию [из-за пандемии]", - уточнил он, добавив, что в настоящий момент спрос на туристические поездки "больше, чем в прошлом году". Среди основных рынков Гарсия выделил ОАЭ, Испанию, Мексику, Францию и Индию.

ФИТУР - одна из ключевых международных площадок в индустрии туризма. На ярмарке представляют туристический потенциал различных стран и направлений, в мероприятии принимают участие турагентства и операторы, представители гостиничного бизнеса, ресторанов, транспортные компании. В этом году она открылась в среду, 19 января.