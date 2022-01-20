Мишустин поручил изучить ситуацию с импортозамещением деталей для МС-21 и Superjet

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Ростеху проанализировать ситуацию с импортозамещением комплектующих для отечественных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet.

"Министерству промышленности и торговли нужно вместе с коллегами из государственной корпорации "Ростех" провести комплексный анализ, если хотите - инвентаризацию, [ситуации] с импортозамещающими комплектующими изделиями как для МС-21, так и для "Суперджета", - подчеркнул глава кабмина на совещании о развитии гражданской авиации, которое прошло во время его рабочей поездки в Воронеж.