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Мишустин поручил изучить ситуацию с импортозамещением деталей для МС-21 и Superjet

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Ростеху проанализировать ситуацию с импортозамещением комплектующих для отечественных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet.

"Министерству промышленности и торговли нужно вместе с коллегами из государственной корпорации "Ростех" провести комплексный анализ, если хотите - инвентаризацию, [ситуации] с импортозамещающими комплектующими изделиями как для МС-21, так и для "Суперджета", - подчеркнул глава кабмина на совещании о развитии гражданской авиации, которое прошло во время его рабочей поездки в Воронеж.

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