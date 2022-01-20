Глава СПбМТСБ считает необходимым создание российского бенчмарка на водород

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Массовое производство водорода в России создаст необходимость формирования собственного бенчмарка на этот вид энергетического ресурса. Такое мнение высказал журналистам президент Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

"Как только мы начнем в более-менее серьезном масштабе выходить на рынок водорода, сразу надо понимать, что мы как маркетмейкеры должны иметь свой бенчмарк. Цену водорода мы должны котировать, из этой котировки должен сложиться российский бенчмарк. С самого начала надо понимать, что это будет важное направление работы", - сказал он.

Рыбников также добавил, что при массовом производстве водорода должны создаваться специальные базисы поставки, на которых водород будет торговаться. По его словам, создание подобных инструментов возможно и на СПбМТСБ.

Ранее глава "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России Алексей Кулапин заявлял, что агентство считает целесообразным разработать специальный российский биржевой индекс, способствующий развитию торговли водородом.