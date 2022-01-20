{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кредитование сезонных полевых работ в России в 2021 году возросло на 24,3%

Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 609,7 млрд рублей, Сбербанк - на 259,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России в 2021 году увеличилось по сравнению с показателем 2020 года на 24,3% и достигло 869,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По итогам 2021 года общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на эти цели, составил 869,6 млрд рублей, что на 24,3% больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 609,7 млрд рублей, Сбербанк - на 259,9 млрд рублей.

За 2020 год кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 699,64 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 501,96 млрд рублей, Сбербанка - 197,68 млрд рублей, добавили в Минсельхозе.

Теги
Россия
Росатом обсудил с представителями ОАЭ строительство станций малой мощности
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал об обсуждении возможности сотрудничать с ОАЭ в этом направлении
Читать полностью