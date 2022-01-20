Мишустин призвал заранее планировать сервисное и постгарантийное обслуживание самолетов

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ситуацию с сервисным и постгарантийным обслуживанием российских самолетов и призвал планировать такую работу заранее, в том числе выделяя на нее необходимое финансирование.

"Говорили о Superjet и так далее: [стоит] вопрос сервисного обслуживания. Ведь делаем замечательные вещи - инженеры, конструкторы. А потом на достаточно простых вещах, к сожалению, спотыкаемся. В том числе потому, что не планируем и финансовое обеспечение этого постгарантийного обслуживания", - с сожалением констатировал Мишустин на совещании о развитии гражданской авиации, которое прошло во время его рабочей поездки в Воронеж.

Этого, как подчеркнул премьер, делать нельзя. "Надо заранее договариваться об этом. И прошу Минфин здесь подключиться и точно обеспечить необходимое финансирование на последующее постгарантийное и сервисное обслуживание", - распорядился он.

Председатель правительства добавил, что министерству промышленности и торговли нужно вместе с коллегами из государственной корпорации "Ростех" провести комплексный анализ ситуации с импортозамещением комплектующих для отечественных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet. "Пожалуйста, оцените готовность разработчиков и изготовителей к серийным поставкам таких компонентов и оборудования, - поручил Мишустин. - Я имею в виду - и с учетом количества, необходимого для организации планового производства самолетов, и, самое главное, - системы послепродажного обслуживания".