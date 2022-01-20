"ВТБ капитал" прогнозирует курс рубля в 2022 году на уровне 73,7 рубля за доллар

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рубль в 2022 году укрепится по отношению к доллару с нынешних 76 рублей до среднегодового уровня в 73,7 рубля, говорится в обновленных макропрогнозах аналитиков "ВТБ капитал".

Основные факторы, которые будут влиять на курс национальной валюты: цена на нефть Urals, которая прогнозируется на уровне $74,7 за баррель в 2022 и $65 в 2023 году, а также изменение структуры роста ВВП, сокращение страновой премии за риск и относительно высокая реальная ставка по сравнению с остальными развивающимися экономиками.

По прогнозам "ВТБ капитал", рост ВВП России в 2022 году составит 2,2% год к году. В прошлом году к допандемийному уровню вернулись финансовый и строительный сектора экономики, а также оптовая и розничная торговля, остальные же сферы пока испытывают трудности. Рост реальных зарплат населения будет на уровне роста ВВП.

Годовая инфляция в текущем году, по оценкам компании, составит 5,3-5,6%. По структуре она будет выглядеть следующим образом: продуктовая инфляция - 6,5%, непродуктовая - 4,7%, в услугах - 4%.

При этом аналитики не видят необходимости в снижении цели по инфляции до 3%. "Нынешний таргет выбран таким образом, чтобы минимизировать волатильность роста цен и вероятность дефляции: при более высоком таргете увеличивается волатильность, поскольку с ростом инфляции растет ее волатильность, при более низком - увеличивается вероятность дефляции. Текущая цель в 4% оптимальна для достижения этих двух метрик", - пояснили в "ВТБ капитал".

При этом уровень инфляции в декабре и начале января увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п. на февральском заседании Банка России. "Скорее всего, пересмотр прогноза ЦБ на конец 2022 года вверх с 4-4,5% потребует еще одно повышение на 50 б.п. в марте - апреле. В таком случае в первом полугодии ключевая ставка достигнет 9,5%", - прогнозируют в компании.

"2022 год будет иметь общие черты с 2019 годом: инфляционное давление будет постепенно ослабевать, а денежные условия оставаться жесткими. Поддержка со стороны кредитного и бюджетного импульса будет ослабевать, а экспорт и инвестиции будут главными драйверами роста ВВП, что даст дополнительную поддержку рублю", - прокомментировал макропрогнозы старший экономист "ВТБ капитал" по России и СНГ Александр Исаков.