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Международные резервы России обновили исторический максимум

Резервы за неделю увеличились на $7,7 млрд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 14 января 2022 года выросли на $7,7 млрд и составили $638,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли на 1,2% в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ на 7 января, объем международных резервов Российской Федерации составил $630,5 млрд.

Таким образом, по данным на 14 января 2022 года, международные резервы обновили исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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