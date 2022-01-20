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Начата работа по определению облика широкофюзеляжного самолета нового поколения

Начата работа по определению облика широкофюзеляжного самолета нового поколения - Минпромторг.

Сбер в 2022-2025 годах купит свои акции на 50 млрд рублей для мотивации сотрудников
Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры биржи
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