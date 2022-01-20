КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году составил 3%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"ВВП Украины в 2021 году вырос на 3%", - сказано в сообщении.

По оценке Нацбанка, рост оказался ниже ожидаемых 3,1%. "Среди причин - стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, медленное восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также стремительная фискальная консолидация", - говорится в сообщении НБУ.

В государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.