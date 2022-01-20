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Майнеров будут выявлять по энергопотреблению правоохранители и несколько ведомств

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В выявлении майнеров будут участвовать правоохранительные органы, возможно взаимодействие нескольких ведомств, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Естественно, в этом мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно", - сказала Данилова, отвечая на вопрос о способах выявления майнеров и участниках этого процесса.

Также она отметила способ выявления майнеров по энергопотреблению. "Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности", - добавила она.

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