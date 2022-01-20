Термальные комплексы Тюменской области в 2021 году посетили свыше 1 млн человек

ТЮМЕНЬ, 20 января. /ТАСС/. Свыше 1 млн туристов посетили термальные комплексы Тюменской области в 2021 году, за год прирост туристического потока на термальные ресурсы региона составил 25%. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор департамента потребительского рынка и туризма области Мария Трофимова.

"За 2021 год количество посетителей термальных комплексов Тюменской области выросло примерно на 25%. В течение года термальные курорты посетили свыше 1 млн человек. <...> Ожидается, что в 2022 году прирост составит не меньше. Только в январские каникулы более 68 тыс. человек и жителей города отдохнули на термальных источниках", - сказала Трофимова.

Она напомнила, что в ноябре 2020 года в рамках открытия первого термального сезона Тюменской области был присвоен статус столицы термальных вод России. "Открытие термального сезона стало крупным ежегодным ивентом, которое позволяет в низкий сезон привлечь в регион значительный туристский поток. В текущем году будет проведено третье открытие термального сезона и предварительная масштабная медиакампания, также планируется увеличить посещаемость термальных комплексов при реализации очередного сезонного этапа чартерной программы TUI Россия", - сказала Трофимова.

Ранее Трофимова сообщила ТАСС, что Тюменскую область в 2021 году посетили почти 2,9 млн туристов более чем из 60 регионов России, это почти на 30% выше уровня прошлого года. В 2022 году планируется вернуться к допандемийному уровню 2019 года - 3,3 млн туристов.