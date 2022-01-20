Сбер в 2022-2025 годах купит свои акции на 50 млрд рублей для мотивации сотрудников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сбербанк в течение 2022-2025 годов купит на рынке собственные акции на сумму до 50 млрд рублей для долгосрочной программы мотивации своих сотрудников, следует из сообщения кредитной организации.

"В течение 2022-2025 гг. АО "Сбербанк КИБ" (дочерняя компания ПАО "Сбербанк") приобретет на рынке обыкновенные акции ПАО "Сбербанк" на сумму до 50 млрд рублей для реализации программы долгосрочного вознаграждения работников. Соответствующее решение было принято правлением ПАО "Сбербанк", - указано в сообщении.

Отмечается, что покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции Сбербанка.

Программа долгосрочной мотивации акциями для сотрудников была принята в Сбере в 2021 году. В рамках первого цикла программы ее участниками стали более 1000 ключевых сотрудников компании - от экспертов до вице-президентов.

Программа реализуется трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы запускаются раз в год. Для первого цикла программы, начатого в конце 2021 года, будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции. Портфель акций, сформированный в результате приобретения, будет использован в следующих циклах программы.