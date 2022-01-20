Самолет "Байкал" успешно завершил программу аэродромных проверок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) успешно завершил программу аэродромных проверок и отработок легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", который должен сменить произведенные в советское время Ан-2. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия в четверг.

"Наземные отработки, которые включают в себя руление, пробежки и подлеты, показали, что самолет обладает хорошими характеристиками устойчивости на разбеге и пробеге, не демонстрирует склонности к самопроизвольному развороту. Во всем диапазоне скоростей самолет устойчив и предсказуем. Также подтверждены расчетные данные скоростей разбега, поднятия хвостового колеса и отрыва", - цитирует пресс-служба главного конструктора Вадима Демина.

В пресс-службе уточнили, что программа аэродромных отработок была выполнена в период с 14 по 18 января - проводилось руление на малых скоростях, скоростные пробежки с отрывом хвостового колеса, а завершающим этапом стало выполнение трех коротких подлетов.

Ранее в четверг замглавы Минпромторга Олег Бочаров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщил, что "Байкал" совершил первый полет в январе 2022 года.

ЛМС-901 "Байкал" - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. УЗГА выпускает самолеты Да-40, Да-42 по лицензии австрийской компании Diamond для подготовки пилотов в государственных учебных заведениях. Также предприятие локализовало производство самолетов Л-410.