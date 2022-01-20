Росатом составит предварительное ТЭО сооружения АСММ для Филиппин

ДУБАЙ /ОАЭ/, 20 января. /ТАСС/. Росатом составит предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) для Филиппин. Совместный план и техническое задание на проведение предварительного ТЭО реализации проекта АСММ на территории республики стороны подписали в четверг в ходе Дня АСММ на ЭКСПО-2022 в Дубае.

Ранее в 2019 году стороны подписали меморандум о намерениях по проведению предварительного технико-экономического обоснования сооружения АЭС малой мощности на территории Филиппин.

"Технологии малой мощности предлагают эффективное решение проблемы энергоснабжения островных государств, которые нуждаются в стабильном, надежном и экологически чистом источнике генерации. Реакторы малой мощности Росатома являются референтным решением, испытанным в суровых условиях Арктики на российских ледоколах, и мы рады, что наши филиппинские партнеры готовы продолжить нашу совместную работу в этом направлении", - заявил на церемонии президент АО "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.