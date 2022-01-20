ЦБ пока сосредоточится на развитии внутренних платежей с цифровым рублем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. ЦБ РФ сосредоточится на развитии внутренних платежей с цифровым рублем, трансграничные платежи в перспективе. Об этом сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Пока во многих странах трансграничные платежи оставлены на следующий этап. И то же самое у нас в России. В первую очередь мы, например, начинаем в этом году тестирование использования цифровой валюты Центрального банка. Мы тоже начнем с внутренних платежей и платежей между гражданами. И насколько я знаю, такой подход используют многие регуляторы. Поэтому, наверное, трансграничные платежи, о них можно, наверное, думать, но пока это не предмет ближайшей перспективы", - сказала она.

Данилова отметила, что национальные регуляторы разрабатывают цифровые валюты для своего внутреннего рынка в первую очередь. "Концентрируются на платежах внутри страны в целях повышения удобства, скорости, снижения стоимости платежей", - добавила она.

О тестировании цифрового рубля

В декабре 2021 года о готовности прототипа платформы цифрового рубля сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Она говорила, что ЦБ РФ начнет в январе 2022 года пилотировать операции с цифровым рублем.

Согласно проекту основных направлений цифровизации финансового рынка РФ на период 2022-2024 годов, развитие платформы цифрового рубля будет поэтапным. В рамках первого этапа тестирования будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.

Затем Банк России намерен подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и другие), а также внедрить офлайн-режим и обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам - нерезидентам.