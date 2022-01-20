Глава МИД ФРГ заявила, что в качестве санкций из-за Украины рассматриваются "все меры"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Эскалация ситуации вокруг Украины повлечет за собой "эффективные действия" со стороны Запада, рассматриваются все санкционные варианты. Об этом заявила в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос о "Северном потоке - 2".

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Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

"Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры", - сказала она, напомнив, что аналогично высказался во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Логично, что за последние 24 часа в этом смысле ничего не поменялось", - добавила Бербок.

Министр сказала, что ведется постоянный обмен мнениями на этот счет на уровне Группы семи, НАТО и ЕС. По ее словам, если санкции и потребуются, то они должны быть эффективными. Бербок также неоднократно говорила, что цель - добиться деэскалации дипломатическим путем, не прибегая к ограничительным мерам. Она назвала "хорошим и важным сигналом" продолжение переговоров в рамках Совета Россия - НАТО.

"Генсек НАТО [Йенс] Столтенберг вчера пригласил союзников и Россию на следующее заседание Совета Россия - НАТО. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, действительно, это все сложно, однако на фоне молчания последних двух лет это хороший и важный сигнал о том, что в настоящее время существуют дальнейшие переговоры", - отметила Бербок.

Бербок отметила, что Германия традиционно воздерживается от продажи оружия в кризисные регионы.

"Германия традиционно занимает сдержанную позицию по вопросу продажи оружия в конфликтные регионы", - сказала она.

Блинкен в пятницу проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Бербок встречалась с российским коллегой во вторник в Москве.​​​​​

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил агентству ДПА, что Киев надеется получить от ФРГ военные корабли и современные системы противовоздушной обороны для защиты от якобы возможного нападения со стороны России. Мельник уже неоднократно требовал от Германии продажи оружия Киеву, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами.