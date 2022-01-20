Эксперт: механизм выполнения предлагаемых ЦБ в отношении криптовалют мер пока непонятен

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Предложения Банка России по запрету на территории России выпуска, майнинга и обращения криптовалют сократят крипторынок в стране, однако пока непонятен механизм реализации объявленных мер. Такое мнение ТАСС выразил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

Банк России опубликовал доклад на тему "Криптовалюты: тренды, риски, меры". В нем регулятор предложил ввести запрет на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

"С точки зрения любого государства, на мой взгляд, криптовалюта - это вещь вредная, поскольку она абсолютно не ложится в привычную нам модель. Поэтому желание любого государства, неважно, России или Китая, или другого, криптовалюты максимально ограничить, оно вполне понятно. Предлагаемые меры, разумеется, сократят рынок использования криптовалюты в России, - рассуждает Достов. - С другой стороны, сейчас были поставлены цели, но непонятен пока механизм их выполнения. Чтобы понять эффективность этих запретов, необходимо понять, какие инструменты будут использованы государством, потому что установление контроля над криптовалютами является сложной технической задачей. Ярких успехов в этой области ни одно государство пока не достигло".

Для лучшего эффекта от предложенных мер эксперт также указал на необходимость гармонизации законодательства о криптовалютах с дружественными России странами.

"Также, конечно, возникает очевидная проблема - в ряде дружественных России юрисдикций, включая Белоруссию, законодательство более либерально. И большой задачей является гармонизация законодательства, без этого окончательной эффективности от мер не будет", - сказал Достов.