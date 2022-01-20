Кабмин утвердил постановление о тарифах в теплоснабжении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации утвердило постановление для совершенствования тарифного регулирования в сфере теплоснабжения. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС), которая является разработчиком нормативного правового акта.

Документ направлен на обеспечение стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения и привлечение инвесторов в ЖКХ.

"Принятое постановление правительства РФ сокращает и устанавливает закрытый перечень оснований для пересмотра тарифа и долгосрочных параметров регулирования", - сообщили в ведомстве.

Постановление, в частности, закрепляет перечень затрат, относимых к сбытовой деятельности регулируемой организации, вводит раздельный учет расходов на приобретение, транспортировку и хранение топлива. Это позволит региональным тарифным органам детально анализировать данную информацию при выработке тарифных решений. Кроме того, документ разрешает направлять средства основных фондов на новые инвестиции. Например, на модернизацию или новое строительство объектов теплоснабжения, если проекты были предусмотрены инвестиционной программой ресурсоснабжающей компании. Эти фонды, как правило, сформированы амортизацией, начисленной по созданным за счет бюджета объектам.

Документ также исключил коллизии, которые возникают при реализации действующих концессионных соглашений. Ранее они возникали при необходимости внесения изменений долгосрочных параметров регулирования, которые являются существенными условиями концессионного соглашения для объектов теплоснабжения. "Например, региональный тарифный орган мог дать согласие на изменение условий концессионного соглашения, при этом антимонопольный орган не согласовывал их внесение. Теперь установлен закрытый унифицированный перечень оснований, по которому возможно внесение таких изменений", - пояснили в ведомстве.