РЖД в 2021 году купили 535 новых локомотивов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. РЖД купили 535 новых локомотивов в 2021 году и инвестировали в обновление тягового подвижного состава свыше 92,2 млрд рублей, сообщила компания.

"В 2021 году ОАО "РЖД" направило на обновление тягового подвижного состава свыше 92,2 млрд рублей. На сеть железных дорог поступило 535 новых локомотивов", - говорится в сообщении компании.

РЖД сообщили, что в структуре закупок по итогам предыдущего года 277 электровозов, среди которых 264 грузовых и 13 пассажирских. Объем закупки тепловозов составил 258 единиц. В том числе четырех пассажирских тепловоза ТЭП70БС. Парк грузовых тепловозов, наряду с машинами 2ТЭ25КМ (32 единицы), пополнили 46 новых локомотивов серии 3ТЭ25К2М. Это самый мощный в России тепловоз, разработанный для эксплуатации в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути, прежде всего - на восточном полигоне железных дорог. Также приобретено 176 маневровых тепловозов: 170 машин самой массовой серии ТЭМ18ДМ, две - ТЭМ14, а еще четыре единицы ТЭМ31М, предназначенных для выполнения легких и среднетяжелых маневровых работ в депо. Кроме того, в прошлом году компания закупила две тягово-энергетических вагона-лаборатории. Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Хабаровск, Чита, Новый Ургал, Курган, Абакан, Иланская и Комсомольск.

"Инвестиционная программа 2021 года, как и годом ранее, в значительной мере была ориентирована на Восточный полигон, где мы пополняем парк магистральных электровозов 3ЭС5К "Ермак" и тепловозов 3ТЭ25К2М, созданных для вождения грузовых поездов массой свыше 7 тыс. тонн в сложных климатических и рельефных условиях БАМа и Транссиба", - приводит компания слова замгендиректора РЖД Олега Валинского.

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным в конце 2020 года сообщал, что РЖД в ближайшие три года будут закупать по 500 локомотивов ежегодно. РЖД сообщали, что в 2020 году вложили в обновление локомотивного парка порядка 95 млрд рублей и закупили 566 локомотивов.