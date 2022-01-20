Нацбанк Украины рекомендует повысить тарифы на ЖКУ из-за высоких цен на энергоносители

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в связи с ростом мировых цен на энергоносители.

"Единовременное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Зато отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте регулятора.

В НБУ указали, что прошлогодние решения правительства по фиксации тарифов на газ для населения и производителей тепла способствовали замедлению инфляции, но в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги требуют постепенной коррекции. При этом в Нацбанке признают, что увеличение тарифов является одним из ключевых факторов для роста инфляции в 2022 году.

На Украине в 2021 году ввели годовые тарифы на газ для населения. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен (около $0,3) за куб. м, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,8 до 13,5 гривны (чуть менее $0,3 - около $0,5). Рыночная стоимость газа в несколько раз выше этого тарифа. Это базовое годовое предложение будет действовать до конца апреля 2022 года.

Инфляция на Украине в прошлом году стала самой высокой с 2017 года. Потребительские цены выросли на 10%, что в два раза превысило целевой уровень НБУ (5%). Кабинет министров заложил в госбюджет 2022 года рост потребительских цен на уровне 6,2%.