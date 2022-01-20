"Молдовагаз" погасил долг перед "Газпромом"

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок газа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба молдавской компании.

"АО "Молдовагаз" полностью перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сумма перевода составила $34 млн. "Это последний транш из 63 млн долларов, которые должны были быть оплачены за этот период", - информирует компания.