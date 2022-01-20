Суд признал некоторые сделки компаний "Русагро" в Саратовской области недействительными

ТАСС, 20 января. Арбитражный суд ряд сделок компаний в Саратовской области, входящих в агрохолдинг "Русагро", недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Синко", выступающей заявителем по искам.

Ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Саратовской области вынес определение об аресте имущества группы компаний "Русагро" почти на 22 млрд рублей, а также денег и имущества ее владельцев на аналогичную сумму по делу о банкротстве ООО "Волжский терминал". Ранее "Волжский терминал" входил в ГК "Солнечные продукты", которые были приобретены "Русагро" в 2018 году.

"По результатам состоявшихся 20 января 2022 года судебных заседаний, Арбитражный суд Саратовской области отказал во включении в РТК ООО "Волжский терминал" одной из компаний группы "СолПро" ООО "Солнечные Продукты" на сумму более 500 млн рублей и признал недействительным сделки по перечислению в их адрес ещё на сумму 778 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Также, по данным компании, 12 Арбитражный апелляционный суд вынес решение, признав незаконной выплату мораторных процентов управляющими ООО "Волжский терминал" и ООО "Аткарский МЭЗ" в пользу ООО "ГК Русагро" в общей сумме 2,3 млрд рублей. По мнению "Синко", в результате выплаты указанных процентов были нарушены права независимых кредиторов на погашение задолженности. В компании также отметили, что после приобретения "Русагро" ГК "Солнечные продукты" было прекращено погашение задолженности за поставленный подсолнечник предприятиям ГК "Синко". Получить комментарий "Русагро" по решению суда пока не удалось.

Ранее решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2019 года ООО "Волжский терминал" признано несостоятельным (банкротом). Позднее в суд поступили заявления конкурсного управляющего предприятия и ООО "Синко Трейд" о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Как уточняется в документе, определение об аресте денег и имущества вынесено по заявлению ООО "Синко Трейд", которое выступило с требованием о принятии обеспечительных мер по делу. В "Русагро" заверили, что наложенные судом обеспечительные меры касаются только отчуждения и продажи имущества. Данный инцидент не повлияет на операционную деятельность "Русагро".

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.

Как ранее сообщал ТАСС, основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за 9 месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд рублей.

В состав производственной площадки ООО "Волжский терминал" в Саратовской области, как уточняется на сайте предприятия "Солнечные продукты", входит маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс.