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Рубль в декабре снова вошел в топ-20 валют с долей 0,21% в мировых расчетах

Лидерами в рейтинге в декабре по-прежнему являются американский доллар, евро и британский фунт

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский рубль по итогам декабря 2021 года сохранил свое место в топ-20 популярных мировых валют, при этом его доля в глобальных расчетах выросла до 0,21% с 0,18% месяцем ранее, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT.

Лидерами в рейтинге в декабре по-прежнему являются американский доллар, евро и британский фунт. Первое место занимает американский доллар с возросшей за месяц долей в 40,51% (39,16% в ноябре) в мировых расчетах. На втором месте находится евро 36,65% (в ноябре 37,66%). На третьем месте британский фунт с долей в 5,89% (в ноябре 6,72%). В пятерку лидеров также входят японская иена (2,58%) и китайский юань (2,7%).

Российский рубль впервые с декабря 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют по итогам июля 2021 года, удерживая достигнутую долю в международных расчетах также и в августе (0,18%), в двадцатку мировых валют российский рубль вернулся в октябре с долей 0,2% глобальных расчетов. В декабре 2016 года на российскую валюту приходилось 0,26% мировых расчетов.

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