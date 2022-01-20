СМИ: Китай продолжает импортировать иранскую нефть, несмотря на санкции США

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Главное таможенное управление Китая обнародовало данные об импорте иранской нефти, несмотря на сохраняющиеся санкции правительства США в отношении Тегерана. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, Официальные данные о поставках Китай раскрывает впервые с декабря 2020 года, когда сообщил о импорте 520 тысяч тонн иранской нефти.

По информации Главного таможенного управления в декабре 2021 года Китай импортировал из Ирана более 260 тысяч тонн, или 1,9 млн баррелей, нефти. В опубликованных данных не уточняется, какая компания осуществляла поставки, а также в каком терминале производилась выгрузка нефти. Тем не менее Al Arabiya сообщает, что пунктом приема нефтепродуктов, поставляемых из Ирана, является порт Чжаньцзян в провинции Гуанду.

В ноябре 2021 года агентство Reuters сообщало, что по неофициальным данным в период с августа по октябрь объем импорта иранской нефти в Китай превышал 500 тысяч баррелей, достигнув около 6% от общего объема импорта. При этом, как утверждают источники Reuters, иранская нефть поставлялась в Китай под видом нефти из ОАЭ, Омана и Малайзии, чтобы обойти санкции США.

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что раскрытие информации о поставках нефти происходит на фоне восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, а Китай таким образом стремится укрепить свои экономические связи с Ираном. Кроме того, 15 января министры иностранных дел Китая и Ирана объявили о начале реализации плана всестороннего сотрудничества между двумя странами на 25 лет в рамках соглашения, которое было подписано в марте 2021 года, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии "Один пояс - один путь", которая должна обеспечить реализацию масштабного проекта "Новый Шелковый путь".