В ЦБ указали на потенциал вытеснения частных криптовалют цифровыми валютами центробанков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Цифровые валюты центробанков имеют потенциал для вытеснения частных криптовалют из-за таких характеристик последних, как спекулятивность и схожесть с финансовыми пирамидами. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе брифинга в четверг.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Что касается обычных сделок между добропорядочными гражданами и компаниями, то здесь вполне могут быть использованы цифровые валюты центральных банков, и поэтому мы считаем, что для этой сферы вполне будет достаточно цифровых валют центральных банков", - сказала она.

По словам Даниловой, в развитии частных криптовалют важную роль играют спекулятивные моменты.

"Нам кажется, что все-таки в таком развитии частных криптовалют важную роль играют именно спекулятивные моменты, а не ожидание их все большего использования для реальной деятельности. Спекулятивные моменты, схожесть с финансовыми пирамидами, именно желание быстрого заработка. Но как часто бывает, мы видим периодически такие примеры, что возможно и схлопывание таких пузырей, и разрушение таких пирамид", - добавила она.

"У частных криптовалют изначально, при их создании, были все-таки некоторые объективные технологические преимущества, которые заключались в возможности дешевых трансграничных переводов. Конечно, анонимность - это то преимущество, которое они действительно активно используют для нелегальной деятельности, но с чем мы категорически не согласны", - отметила Данилова.

Сегодня Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что регулятор также считает оптимальным решением ввести в России запрет на майнинг криптовалют.