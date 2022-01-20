СМИ: британские власти отказались от проекта бизнесменов из РФ по созданию подводной ЛЭП

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании не будет реализовывать проект по строительству подводной ЛЭП в проливе Ла-Манш, предложенный компанией Aquind. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Службу планирования Англии.

Отмечается, что лично министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг принимал итоговое решение по отказу от проекта Aquind, принадлежащей бывшему вице-президенту нефтяной компании "Лукойл", родившемуся в СССР бизнесмену Виктору Федотову, который, по информации СМИ, имеет британское подданство. Предполагалось, что строительство дополнительной линии электропередачи между Великобританией и Францией позволит Лондону лучше справиться с энергетическим кризисом в стране, который возник вследствие высоких цен на энергоносители и уже привел к банкротству около 30 отраслевых британских компаний.

Sky News указал, что вероятной причиной отказа от проекта подводной ЛЭП стоимостью £1,2 млрд ($1,6 млрд) стали политические мотивы. По информации телеканала, директор Aquind, бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, покинувший РФ в 2011 году, ранее перечислил правящей Консервативной партии Великобритании более £1 млн ($1,3 млн). При таких обстоятельствах сделка могла вызвать скандал в прессе и спровоцировать обвинения в коррупции в британском правительстве, добавил Sky News.