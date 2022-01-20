Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новая банкнота в 100 рублей может быть представлена Банком России в ближайшие месяцы или даже недели, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

Ранее сообщалось, что регулятор планирует до 2025 года модернизировать несколько банкнот. В 2022 году в обращение планируется выпустить обновленную купюру в 100 рублей.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", - сказал Алексеев.

Помимо 100 рублей регулятор также модернизирует банкноты пяти номиналов. Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.