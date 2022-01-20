ЦБ прогнозирует профицит ликвидности банков в 2022 году на уровне 0,8-1,4 трлн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз профицита ликвидности банков и на конец 2022 года ожидает его в районе 0,8-1,4 трлн рублей, следует из информационно-аналитического комментария регулятора.

Структурный профицит ликвидности означает, что излишки денег, которые банки размещают на депозитах и корсчетах ЦБ, больше, чем средства, которые они занимают у регулятора. При дефиците ликвидности банки, наоборот, привлекают для своих операций у ЦБ больше, чем хранят на его депозитах.

"Постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году в период пандемии, сместится на 2022-2023 годы. С учетом этого, а также предпосылки о нейтральном влиянии операций бюджета на ликвидность и равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов, прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года составляет 0,8-1,4 трлн рублей", - сообщили в ЦБ.

В декабре 2021 года структурный профицит ликвидности увеличился в результате притока бюджетных средств и снижения корсчетов банков. За данный период показатель составил 0,9 трлн рублей. На начало января профицит ликвидности увеличился относительно начала прошлого месяца на 1,4 трлн рублей, до 1,7 трлн рублей. Показатель оказался выше прогноза Банка России в 0,6-1 трлн рублей на конец 2021 года.