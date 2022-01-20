На Украине обсуждают возможность создания космодрома на Черном море

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украинские ученые считают возможным строительство собственного космодрома на побережье Черного моря. Такая инициатива обсуждалась в четверг в ходе учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, сообщило в четверг агентство Укринформ.

Отмечается, что председатель Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный утверждают, что подходящая для строительства украинского космодрома территория есть на административной границе Одесской и Николаевской областей.

В то же время они признают, что на этом пути есть серьезные технические сложности. "Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования, в частности, необходима безлюдная территория", - признал Гриневецкий. Кроме того, строительство стратегического объекта требует согласования с соседней Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

Однако, по мнению ученых, проблему с падениями ракет-носителей могут позволить решить новейшие технологии. "Специалисты ракетных технологий, в том числе на Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения. То есть, речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов", - отметил в ходе конференции председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский.

Правительство Украины в сентябре 2021 года утвердило научно-техническую космическую программу страны на 2021-2025 годах стоимостью 40,78 млрд гривен (более $1,5 млрд). Среди основных задач программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности. Предполагается, что программа позитивно скажется на реализации проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины в международных проектах, таких как исследование Луны. Украина также планирует расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства страны в этой организации.