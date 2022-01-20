"Яндекс" в 2022 году вложит около 700 млн руб. в реконструкцию дата-центра под Рязанью

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс" направит порядка 700 млн рублей на реконструкцию своего дата-центра в Сасове Рязанской области. Об этом ТАСС сообщила в четверг глава администрации Сасова Евгения Рубцова.

В четверг глава администрации Сасова провела встречу с генеральным директором дата-центра "Яндекс" Николаем Ивановым.

"В течение 2022 года "Яндекс" планирует инвестировать в реконструкцию дата-центра порядка 700 млн рублей", - сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, с 2011 года в дата-центр в Сасове "Яндекс" инвестировал более 6 млрд рублей.

Как сообщалось в октябре 2021 года, совместное предприятие, созданное "Яндексом", группой компаний "Ланит", производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ, приступило к строительству завода по производству серверного оборудования на территории индустриального парка "Рязанский" недалеко от Рязани. Завод будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств. В первый этап создания предприятия будет вложено более 1 млрд рублей.