OR Group допустила техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. OR Group (ранее - "Обувь России") допустила технический дефолт по погашению облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й купон по выпуску. Об этом говорится в материалах компании.

"Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами облигаций - технический дефолт", - отмечается в документе.

В материалах поясняется, что причиной неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг является отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Размер обязательства в денежном выражении составляет 592 млн рублей. При этом компания смогла выплатить 20-й купон по облигациям выпуска.

"Практически 99% выпуска облигаций серии БО-7 приходится на одного крупного держателя. Мы находимся в постоянном контакте с кредитором и в настоящий момент ведем переговоры по урегулированию ситуации с погашением облигаций. У нас уже достигнуто взаимопонимание по вариантам пролонгации задолженности, на текущий момент мы согласуем технические моменты", - сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что компания всегда выполняла все обязательства по облигационным выплатам в полном объеме и в срок и продолжает осуществлять выплаты по купонным доходам. "Так, в декабре 2021 года мы исполнили обязательства по выплате части номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01 в объеме 370,8 млн рублей. За декабрь - январь мы провели выплаты купонных доходов по облигациям разных серий на общую сумму 117,6 млн рублей, включая выплату очередного купонного дохода по облигациям серии БО-7 на сумму 14,76 млн рублей, которая была осуществлена сегодня", - подчеркнули в компании.

В OR Group добавили, что в рамках реализации финансовой стратегии основной задачей компании на ближайшее будущее является улучшение качества кредитного портфеля и постепенное снижение долговой нагрузки до комфортного для компании уровня (соотношение долг/EBITDA не более 3).

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7591 объект в 308 городах России.