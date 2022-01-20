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Сербия поставила точку на проекте концерна Rio Tinto по добыче лития в стране

Премьер-министр страны Ана Брнабич отметила, что "договоров никогда не было"

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Правительство Сербии поставило точку на всех проектах австралийско-британского концерна Rio Tinto по добыче на территории республики ядарита, содержащего литий. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич по результатам заседания правительства.

"На прошедшем только что заседании правительства отменено решение кабмина о пространственном плане реализации добычи, использования и переработки минерала ядарит от 13 февраля 2020 года. План отменен и больше не существует, также отменены все правовые акты, все разрешения и решения. Договоров у нас никогда не было, как мы ранее много раз говорили. Также мы отменили документ о создании рабочей группы по проекту "Ядар", таким образом, мы выполнили все требования экологических протестов и поставили точку на Rio Tinto в Сербии", - заявила премьер.

В начале декабря в Сербии проходили несогласованные протестные акции экологических активистов с перекрытием основных автомагистралей. Протестующие выступали против предоставления прав концерну Rio Tinto начать добычу лития в республике. Ранее залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены в районе города Лозница. Власти Сербии указывали, что позволят концерну разрабатывать залежи только после референдума.

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