Сербия поставила точку на проекте концерна Rio Tinto по добыче лития в стране

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Правительство Сербии поставило точку на всех проектах австралийско-британского концерна Rio Tinto по добыче на территории республики ядарита, содержащего литий. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Сербии Ана Брнабич по результатам заседания правительства.

"На прошедшем только что заседании правительства отменено решение кабмина о пространственном плане реализации добычи, использования и переработки минерала ядарит от 13 февраля 2020 года. План отменен и больше не существует, также отменены все правовые акты, все разрешения и решения. Договоров у нас никогда не было, как мы ранее много раз говорили. Также мы отменили документ о создании рабочей группы по проекту "Ядар", таким образом, мы выполнили все требования экологических протестов и поставили точку на Rio Tinto в Сербии", - заявила премьер.

В начале декабря в Сербии проходили несогласованные протестные акции экологических активистов с перекрытием основных автомагистралей. Протестующие выступали против предоставления прав концерну Rio Tinto начать добычу лития в республике. Ранее залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены в районе города Лозница. Власти Сербии указывали, что позволят концерну разрабатывать залежи только после референдума.