Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз свиной продукции из Таиланда с 20 января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 20 января 2022 года вводит ограничения на ввоз свинины и свиной продукции из Таиланда из-за распространения в стране африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Таиланда эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 20 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Таиланда следующей продукции: диких свиней, домашних свиней, спермы домашних свиней, полученных in vivo эмбрионов домашних свиней, продуктов убоя свиней, отходов и навоза от свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину", - следует из материалов ведомства.

Кроме того, ограничения будут распространятся на транзит с территории Таиланда в РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории королевства.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения не коснутся продукции, обработанной по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС в соответствии с положениями главы 15.1 Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных.