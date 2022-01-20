Тегеран предложил Москве осуществлять своповые поставки газа через Иран

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию. Об этом заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран, - цитирует его агентство Tasnim. - За последние месяцы мы начали осуществлять своповые поставки газа из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана. Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта".

По словам министра, "газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны".

28 ноября Иран, Азербайджан и Туркмения заключили в Ашхабаде трехстороннее соглашение о своповых поставках газа. Согласно договоренности, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.

18 января вице-премьер РФ Александр Новак встретился в Москве с Оуджи. По итогам переговоров Новак сообщил, что два государства "уже реализуют ряд крупных проектов в энергетике и других отраслях экономики, есть перспективные проекты, над которыми предстоит работать". Оуджи в свою очередь заявил, что российская и иранская стороны достигли договоренностей об участии компаний из России в нефтегазовых проектах в республике.