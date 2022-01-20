Украина будет участвовать в процессе сертификации "Северного потока - 2"

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока - 2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией, сообщил в четверг журналистам министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам", - заявил Галущенко.

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма с штаб-квартирой в швейцарском г. Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".