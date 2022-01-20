"Россети" инвестируют более 9 млрд рублей в сетевой комплекс Приморья до 2024 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Группа "Россети" до 2024 года направит более 9 млрд рублей на развитие и модернизацию сетей в Приморском крае для обеспечения подключения новых потребителей и надежного энергоснабжения. Об этом говорится в сообщении группы по итогам встречи генерального директора компании Андрея Рюмина с губернатором региона Олегом Кожемяко.

"Приморский край входит в число наиболее динамично развивающихся территорий. Здесь сконцентрированы промышленные и инфраструктурные предприятия, имеющие большое значение для экономики России. В последние годы кратно вырос туристический поток. Одна из основных наших задач - поддержать социально-экономическое развитие региона, обеспечив необходимую мощность и надежность передачи электроэнергии потребителям. В ближайшие три года объем инвестиций компании в Приморье составит более 9 млрд рублей. Сейчас мы обсуждаем с властями края дополнительные проекты, связанные с перспективной застройкой Владивостока, повышением качества электроснабжения Артема, Хасанского и Надеждинского районов", - отметил Андрей Рюмин.

Отмечается, что среди ключевых направлений работы компании до 2024 года - электроснабжение Приморского металлургического завода, который обеспечит судоверфь "Звезда" крупноформатным стальным листом, а также портового перегрузочного комплекса в районе мыса Клыкова, Находкинского завода минеральных удобрений, объектов РЖД и резидентов территорий опережающего развития (ТОР).

Кроме того в сообщении уточняется, что за период с 2016 по 2021 год "Россети" уже инвестировали в Приморье 19,6 млрд рублей. В частности, компания обеспечила энергоснабжение судостроительного комплекса "Звезда", ТОР "Надеждинская" и "Михайловский", угольного порта "Суходол". Более того, "Россети" ввели в эксплуатацию энерготранзит протяженностью 250 км для увеличения пропускной способности финального участка Транссибирской магистрали и роста надежности электроснабжения юга Приморья, где находится Владивосток. Наконец, компания выполнила основные работы по строительству линии электропередачи "Широкая - Лозовая" и нового центра питания Находки. Эти объекты входят в состав национального проекта - Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного правительством России.

"Хочу выразить большую благодарность за работу, которую ведет ПАО "Россети" в Приморье. Это позволяет видеть перспективы надежного электроснабжения края. Особенно важно это в условиях растущего жилищного строительства и промышленных предприятий. У нас в планах город Спутник, Дальневосточный квартал, металлургический завод и другие предприятия. Но есть еще проблемы с надежностью электроснабжения уже существующих районов. Таких как Надеждинский, Хасанский и город Артем. Это связано с тем, что там добавились предприятия и выросло потребление в бывших СНТ, которые уже преобразовались в жилые районы, что, конечно, увеличило нагрузку на сети. У нас есть предложения по необходимости строительства мощной подстанции в Надеждинском районе на 220 киловольт для нормализации электроснабжения Хасанского и Надеждинского районов и города Артема", - подчеркнул Олег Кожемяко.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети центр", "Россети центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.