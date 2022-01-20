Аргентина в декабре увеличила объем нефтедобычи до максимума с 2012 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Аргентине в декабре составил 559 тыс. баррелей в день, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства страны.

"В декабре добывалось 559 тыс. баррелей в день, что превысило показатели ноября - 557 тыс. в день. Подобных показателей не было с октября 2012 года", - говорится в сообщении.

По данным властей, 38% добычи приходится на нетрадиционные углеводороды. "За год их добыча выросла на 64%", - отметили в правительстве. Основной вклад внесло месторождение Vaca Muerta, где в декабре добывалось 212 тыс. баррелей нетрадиционной нефти (сланцевая нефть и нефть плотных коллекторов) в день.

Объем добычи газа в прошлом году составил 129 млн куб. м в день. "Мы очень рады выдающемуся объему добычи, которого мы достигли в 2021 году. Мы били рекорды по добыче несколько месяцев подряд, добывая столько нетрадиционного газа, сколько не добывалось в Аргентине никогда", - отметил глава департамента энергетики Дарио Мартинес. На нетрадиционный газ приходится 54% добычи газа в Аргентине.