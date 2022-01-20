Лидер Приднестровья заявил об отсутствии махинаций с газом из России

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заверил в отсутствии махинаций с российским газом, который поступает в республику в виде помощи.

"На сегодняшний день любые манипуляции с российским газом полностью исключены. Все под жестким контролем. По моей инициативе мы два раза в месяц начиная с июня 2019 года отчитываемся перед Министерством финансов РФ и Администрацией президента РФ, предоставляя полностью все отчеты о движении как газа, так и "газовых" денег в разрезе каждого предприятия. <…> Все злоупотребления ушли в историю", - подчеркнул Красносельский в четверг в ходе своего ежегодного послания.

Часть средств, полученных от реализации газа населению, власти Приднестровья направляют на внутренние нужды региона, где проживают сотни тысяч граждан РФ. В этой ситуации левый берег Днестра накопил за несколько десятилетий долг в размере более $7 млрд. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в приднестровском регионе. Остановить поставки невозможно, так как в регионе также находятся молдавские потребители и снабжающая оба берега Днестра дешевой электроэнергией тепловая электростанция "Молдавская ГРЭС".