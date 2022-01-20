ЕК запросит консультации с Россией в ВТО по экспортным ограничениям на древесину

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в пятницу официально запросит Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с Россией в связи с введенными РФ 2 января ограничениями на экспорт ряда древесных продуктов. Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба Еврокомиссии.

"В пятницу ЕС обращается с запросом в ВТО о проведении консультаций с Россией относительно экспортных ограничений, введенных Россией на древесную продукцию. Экспортные ограничения заключаются в значительном повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и радикальное сокращение числа таможенных пунктов, через которые такой экспорт может осуществляться", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссия считает, что введенные Россией ограничения "серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, которая ориентирована на экспорт [необработанной древесины] из России, а также создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины". Еврокомиссия утверждает, что по нормам ВТО "Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13% и 15% для разных пород дерева, тогда как новые пошлины доходят до 80%".

Согласно решению правительства России, со 2 января по 31 декабря 2022 года действуют повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Для хвойных пород древесины установлена ставка €200 за 1 куб. м, для ценных лиственных пород - от €250 до €370 за 1 куб. м, сообщили в Минпромторге. Ранее ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее €13 и €15 за куб. м соответственно, на бук и ясень - также 10%, но не менее €50 за куб. м.

Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие, подчеркнули в министерстве. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР). Это позволит сохранить в России до 6 млн куб. м хвойной древесины, которая будет переработана отечественными предприятиями, что повлияет на повышение количества продукции на внутреннем рынке.