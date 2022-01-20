Reuters: США анализируют возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. США проводят анализ возможного ущерба для западных стран в случае отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT при ее гипотетическом вторжении на Украину. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на американского сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", - заявила Шахин.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя ее слова, отметил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов - это рациональное управление и стандартная практика".

Шахин также отметила, что одно из предполагаемых последствий - нарушение поставок энергоносителей из России. Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний, отмечает Reuters.

17 января германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что власти США и ЕС якобы больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Вместе с тем указывалось, что переговоры между ЕС и США теперь направлены на выработку санкций против крупных российских банков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на запрос о комментарии сообщения Handelsblatt ответила, что ни один вариант не исключен.