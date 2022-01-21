На Украине рассказали о процессе отсоединения от энергосистем России и Белоруссии

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем РФ и Белоруссии и по интеграции в европейскую, завершение которого ожидается в 2023 году.

"Сейчас мы на финальном этапе. В этом году мы планируем пройти так называемый изолированный режим дважды. Это должна быть зима и лето. После этого мы уже подходим к вопросу, что мы готовы, что мы показали стабильность энергосистемы и готовность к объединению с европейскими энергосетями", - сообщил в четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе, его слова приводит агентство Укринформ. Глава Минэнерго также заверил, что на Украине сейчас достаточно угля для прохождения проверки такими "изолированными режимами", которые, как правило, продолжаются до пяти дней.

По словам Галущенко, "сейчас решаются технические вопросы", но от западных партнеров "есть абсолютная поддержка" этих целей Украины. Завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими, уточнил министр, запланировано на 2023 год. Галущенко также отметил, что Украина инвестировала более 600 млн евро в модернизацию собственных сетей с целью их синхронизации с европейской системой.

31 декабря компания "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в сети объединения энергетических систем государств ЕС ENTSO-E, объединяющей 42 оператора системы передачи из 35 стран Европы.

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.