Цены на газ в ЕС выросли в III квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Цены на газ на спотовом рынке в ЕС выросли в 3 квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с 3 кварталом 2020 года и почти вдвое по сравнению со вторым кварталом 2021 года, цены на газ для физических лиц в ряде городов ЕС удвоились. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Еврокомиссии о состоянии газового рынка ЕС в третьем квартале 2021 года.

Еврокомиссия отмечает, что в обозримом будущем нельзя ожидать существенного падения цен.

"Спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале 2021 года выросли на 85-95% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, составляя в среднем €47-49 за мегаватт/час (МВтч). Это примерно в шесть раз выше, чем цены в третьем квартале 2020 года", - говорится в отчете.

"Цены на газ для частных потребителей в столицах государств ЕС выросли к ноябрю в среднем почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четырех городах цены для потребителей выросли более чем вдвое", - говорится в документе.

Рыночные тенденции "не позволяют ожидать снижения цен до средних показателей прошлых лет в €15-25 за МВтч", "не создают сильных стимулов для заполнения газохранилищ в 2022 году", отмечается в докладе.

Основной маршрут поставок

В докладе отметили: что Nord Stream ("Северный поток") был главным маршрутом поставок газа в ЕС в третьем квартале 2021 года - по нему транспортировалось в этот период 40% газа из России. РФ оставалась крупнейшим поставщиком газа в страны ЕС, обеспечивая 41% импорта газа государствами Евросоюза.

Nord Stream оставался в указанный период самым важным маршрутом поставок российского газа в ЕС, на него пришлось 40% поставок (13 млрд куб. м), на втором месте был украинский транзит - 27% (9 млрд куб. м), на третьем - поставки по белорусскому маршруту, которые снизились до 25% (8 млрд куб. м), отмечается в документе. В нем подчеркивается, что по белорусскому маршруту поставки в третьем квартале упали на 15%. В документе также отмечается, что в этот период "Турецкий поток" обеспечил максимальный объем поставок в ЕС за все время своего существования в 9% от российского транзита (3 млрд куб. м).

Еще 2,5 млрд куб. м газа Россия поставила в страны ЕС в виде сжиженного природного газа (СПГ), став четвертым его поставщиком после Катара, США и Нигерии, которые в сумме поставили в ЕС около 12 млрд куб. м СПГ.