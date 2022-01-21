Хабаровский аэропорт обслужил около 1,8 млн пассажиров за 2021 год

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск почти достиг допандемийных показателей по пассажиропотоку, обслужив около 1,8 млн пассажиров. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В прошлом году он обслужил с учетом транзита 1 млн 787 тыс. пассажиров, в том числе 1 млн 752 тыс. - на внутренних линиях. Это на 47% превышает результаты предыдущего года и всего на 3,6% ниже допандемийного показателя 2019 года", - говорится в сообщении.

Грузопоток составил рекордные за последние пять лет 26,2 тыс. тонн груза и почты. Годом ранее объем грузов был равен 22,3 тыс. тонн, а в 2019 году - еще на 3,5% меньше.

В прошлом году аэропорт обеспечил выполнение почти 21 тыс. взлетно-посадочных операций. Самыми востребованными направлениями из Хабаровска стали Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

В 2021 году продолжилась реконструкция аэродромного комплекса главной воздушной гавани края. В марте ввели в эксплуатацию первую взлетно-посадочную полосу, две новые аварийно-спасательные станции и другие объекты обеспечения полетов. В июле на территории аэропорта было закончено строительство логистического центра "Почты России", который может обрабатывать до 300 тыс. посылок и писем. А в сентябре 2021 года началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий.

Также в прошлом году появились новые сервисы для пассажиров. Хабаровск стал первым аэропортом на Дальнем Востоке, где весной 2021 года был открыт пункт вакцинации от COVID-19. Кроме того, появились стойка ранней регистрации на рейс, отдельная стойка для регистрации пассажиров с детьми и зона ожидания для маломобильных групп населения.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ. До пандемии ежегодно он обслуживал более двух млн пассажиров.