"Известия": Минфин РФ разработает законопроект, который поможет снизить стоимость ипотеки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разработает законопроект, который, в частности, может открыть возможность для снижения ипотечной ставки для благонадежных заемщиков. Документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года, сообщают " Известия " со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

реально ли его решить и как это сделать?

Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

Законопроект предполагает, что единому институту развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ) откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что позволит банкам снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств. Это, в свою очередь, даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, пишет издание.

Сейчас у ДОМ.РФ нет доступа к кредитным историям заемщиков и, соответственно, возможности оценить риски по ипотечным облигациям.

"Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов", - сказали в министерстве.

В рамках сделок секьюритизации ипотечных кредитов ДОМ.РФ гарантирует все платежи по облигациям перед инвесторами и принимает на себя кредитные риски по портфелю посредством выкупа закладных с просрочкой старше 90 дней, сообщили "Известиям" в госкомпании.