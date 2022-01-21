В компании Mars сообщили, что рекламные персонажи M&M’s станут более современными

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Американская компания Mars обновит облики персонажей, используемых в рекламе шоколадных конфет M&M’s, сделав их более современными и инклюзивными. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте Mars.

"Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения <...>", - указывается в заявлении. Как отмечают в Mars, руководство компании надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, а потому ребрендинг M&M’s преследует цель "создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним".

Как отмечает телекомпания NBC, изменения претерпел цвет "рук" и "ног" персонажей M&M’s. Если прежде они были ярко выраженного телесного цвета, то теперь дизайнеры приняли решение окрасить их в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Также была изменена обувь некоторых рекламных персонажей, преимущественно женских. Сапоги на высоком каблуке, которые прежде "носила" зеленая конфета, были заменены на кроссовки, а туфли коричневой конфеты получили более низкий и удобный каблук. По словам представителя Mars Джейн Хванг, вместе эти два персонажа станут "силой, поддерживающей женщин".

Наряду с внешними изменениями обновлению были подвергнуты также голоса и характеры рекламных персонажей, которые стали "более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими". При этом в компании обещают, что персонажи сохранят присущие им "остроумие и чувство юмора". Кроме того, как цитирует Хванг издание Edweek, к персонажам M&M’s более не будут применяться обращения, отражающие их половую принадлежность.