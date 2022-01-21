Власти США рассмотрят возможность введения пошлин на нитрит натрия из России

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Федеральная комиссия по международной торговле США начала разбирательство, по итогам которого могут быть введены пошлины на импорт нитрита натрия из России и Индии. Соответствующее уведомление размещено в четверг в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из этих материалов, комиссия 13 января получила жалобу на указанный импорт от американской компании, базирующейся в штате Нью-Джерси. В связи с этим был начат "предварительный этап" проверок с целью определить, "есть ли обоснованные причины полагать, что промышленности в США нанесен материальный ущерб, или есть угроза нанесения материального ущерба, или создание отрасли в США существенно замедлено по причине импорта нитрита натрия из Индии и России".

Власти США намерены по итогам разбирательства принять решение относительно того, получают ли производители нитрита натрия в РФ и Индии такие субсидии от правительств, которые должны быть компенсированы американскими таможенными пошлинами, а также продается ли указанная продукция в США "по цене, которая ниже справедливой стоимости". Если комиссия посчитает, что это так, возможно введение американской стороной антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Предварительное решение, как ожидается, будет принято комиссией к концу февраля. В начале марта она должна будет уведомить об этом Министерство торговли США. Указанные сроки могут быть изменены.

Нитрит натрия применяется в различных сферах, в том числе в пищевой и химической промышленности.